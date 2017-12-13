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≡ Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С материалами в отношении Гаязова происходят какие-то странности: то они исчезают из томов дела, предоставленных на ознакомление защите, то находятся в камере вещдоков антикоррупционщиков, а не в суде, как положено во время процесса...
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§ 112
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7928
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
свобода:
сразу видно людей акима.защищают от имени народа.вас сразу можно

Кого нас?
Радуйся что тебя нельзя, который прячется под всевозможными никами и попросту клевещет..
Профайл

§ 112
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7928
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я Мереке Заканович и я именно за этого акима..
Не нужно меня вычислять.
Ну и?
Теперь то что?
Увидел и дальше, вычислял то зачем?
Профайл

Гость
Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде




Отправлено: 13.12.17 - 23:31
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