112 Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной... #31





(Пользователи) Сообщений: 7928

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:03 Кстати я Мереке Заканович и я именно за этого акима..

Не нужно меня вычислять.

Ну и?

Теперь то что?

Увидел и дальше, вычислял то зачем?