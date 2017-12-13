/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 607 из 608«1...605606607608»
Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.12.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты не нервничай.
А то опять начнешь жрать горстями таблетки и пиво не поможет ни разу.
Не, ну реально цирк.
Сам накосячит и начинает обвинять всех огульно.
Сама придумала, сама обиделась.
Только не плачь.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7928
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Ну раз нет , о чем ты тут хотел соврать, нет доказательств, то на нет и суда нет..
А то вон твоя кампашка подтягивается, мои волосы на одном известном месте их интересуют, ох боюсь уже..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7928
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ты не нервничай.
А то опять начнешь жрать горстями таблетки и пиво не поможет ни разу.
Не, ну реально цирк.
Сам накосячит и начинает обвинят

Ты не заметил, когда злишься, на личку переходишь?
И начинается и начинается..
Проиграл спор, будь любезен, признайся..
Тем более я всегда прав.
Имя мое свято.
Честь моя безгранична чиста.
Авторитет неприкасаем..
Даже если я где то не прав, хотя это маловероятно, хм.. читай то предложение, где я говорю что я всегда прав..
Профайл

* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12843
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.12.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Интересно,что же мог сказать Добринцофф,
что его затёрли

Чёи не нашёл.Где это?... :oops:
Профайл

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5635
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.12.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Интересно,что же мог сказать Добринцофф,
что его затёрли,он же бякостных слов даже не знает

Где затерли?
Профайл

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5635
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.12.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нашёл,в теме про шахтеров,там забастовка на шахте "Ленинская" я написал
что нужно просто шахту переименовать и всё наладится само собой.
Не знаю чё затерли.
Профайл

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3466
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.12.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

В ветке о шахтёрах.

Цитата:
112:
Тем более я всегда прав.
Имя мое свято.
Честь моя безгранична чиста.
Авторитет неприкасаем

Более того,ввиду твоего вчерашнего признания
Что проблема горястная тебя одолела
Призываю всех отнестись состраданием
Ибо проблемы в интимной сфере у 112
Пагубно влияют на его мышление
Заканыч,жуй яйца перепёлок и щастье посетит тебя.
Профайл

* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 537
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.12.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
нужно просто шахту переименовать и всё наладится само собой.


Ну тогда точно по признаку национализма, ономастов обидел? :lol: ;-)
Профайл

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.12.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Уже спор какой то приплел, мнимую победу, невинность, святость :lol:
Доктора в студию, пациент не излечим.
И постамент с треуголкой тоже.
По ходу ему тоже надо Колотун Ага, на снегурочку я так понял он не потянет :-x

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7928
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
в интимной сфере у

Почему тебя всегда интересует моя интимная тема, мои помыслы и деяния?
Ты видишь во мне недостающие какие то разбитые осколки из личной сферы?
Думаю зря который год стараешься..
Такие как я тебе не по зубам к сожалению твоему..
Да и не найти таких в реальной жЫзни, все уже давно заняты, разбирают как горячие пирошки..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7928
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказали бы в Америке штате Техас, - Воодушевленный поддержкой стада, смелый барашек кинулся на волка и никто его остановить не может..
Стадо то в загоне из прозрачных плит..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7928
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще тема барашков и волков очень актуальна для некоторых жизненных ситуаций..
Видя волка, стадо сжимается, стадо становится одним Я, стадо впечатляет своим единственным на тот момент мнением - выжЫть, во что бы то не стало..
Или когда видя одинокого волка, стадо превращается разительным образом в стаю гиен..
Их задача - уничтожить, съесть волка, если не съесть, то разорвать, пока он один..
Вот такие вот у нас стада и стаи тут в нашем интернете..
Жаль в жизни все они как по мановению волшебной палочки Гарри Потера, превращаются в послушных сусликов, улыбаются тебе где то там, здороваются, пряча свои истинные лица за скопищем нужных на любой момент масок..
Профайл

Кустанай
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.12.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
в реальной жЫзни, вс

Слово жизнь пишется через букву И.
Выставлять и подчёркивать своё убожество, это такой сарказм?
Или презрение к собеседнику... :-x

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7928
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кустанай:
Слово жизнь пишется через букву И.

Гнать то кончай..
ЖЫ-шЫ пишется с буквой Ы..
Иди учи русский язык и литературу..
Профайл

* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1469
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.12.17 - 23:15
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 607 из 608«1...605606607608»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: drakon, elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 109
Пользователей: 2
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх