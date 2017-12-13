Цитата: Hidal777:

Рудный и в сравнении с другими акимами при Гаязове видна забота о городе

Это где ж она, эта забота потерялась то? И чего ж хорошего Гаязов сделал?

Ремонт дорог - Денинг (ул. Сандригайло и Корчагина - самые раздолбанные были). Ну проложили при Гаязове брусчатку, но план-то еще Денинг составил, то же самое и с павильонами на остановках. А полностью гаязовский проект в городе один - улица Парковая, а все ли довольны реализацией оного? (я имею ввиду узкую проезжую часть). Также ремонт подъезда к Железорудной, который так и бросили не поставив павильоны на остановках в Железорудной. Про половину города, проживающую в частном секторе я уже говорил ранее. Какие будут выводы?