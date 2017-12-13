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≡ Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С материалами в отношении Гаязова происходят какие-то странности: то они исчезают из томов дела, предоставленных на ознакомление защите, то находятся в камере вещдоков антикоррупционщиков, а не в суде, как положено во время процесса...
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В глаза смотрящий
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас вылезут знатоки диванные, всевидящие и всезнающие и будут глаголить об очевидных вещах в обидных для некоторых людей формах. Только давайте будем объективны, суд идет и он рассматривает все имеющиеся материалы, сочтет что праворганы недоработали поставит это им на вид и будут дальше пахать никуда не денутся. Так, что всякие ПЭРИОТЫ и Денисы мнение свое формируйте исходя из фактов, а не домыслов и слухов.

Друг
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 19:38
Комментарий удален модератором.

Светлана
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предыдущую статью почитайте, там расписано что шымкентский предприниматель не удосужился приехать и познакомиться с проектом. Аким его лично звал приехать и доложить о реализации проекта, а тот в свою очередь придумал отмазки и отправил помощника

Алибек
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 20:34
Комментарий удален модератором.

Алибек
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 20:37
Комментарий удален модератором.

Вадим
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже понравились слова следователя, за клевету придется отвечать. Одно дело когда знаешь, видел, а другое когда услышал, додумал и написал. Четко и ясно должно быть, факты. А не домыслы что у обвинителя, что у критиканов

Справедливый
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 21:22
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7928
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
то в КОстанайской области сейчас для писателя - романиста просто настоящий клад самых шикарных сюжетов. Зимбабве скромно стоит в сторонк

Хм..
Нам профессионалам Ютьюба, а тем более вам россиянам, ох как зависть то гложет..
Да, потому что лентяи и неумёхи..
Может дело в нас, а не в них?
Ну и в вас россиянах, у которых как полагаю нет таких проблем совсем?
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Петр
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционщикам-неуд.При известном получателе взяли хоть и высокопоставленного,но посердника. Вся работа на смарку

§ Рудничанин
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 13.12.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Hidal777:
Рудный и в сравнении с другими акимами при Гаязове видна забота о городе

Это где ж она, эта забота потерялась то? И чего ж хорошего Гаязов сделал?
Ремонт дорог - Денинг (ул. Сандригайло и Корчагина - самые раздолбанные были). Ну проложили при Гаязове брусчатку, но план-то еще Денинг составил, то же самое и с павильонами на остановках. А полностью гаязовский проект в городе один - улица Парковая, а все ли довольны реализацией оного? (я имею ввиду узкую проезжую часть). Также ремонт подъезда к Железорудной, который так и бросили не поставив павильоны на остановках в Железорудной. Про половину города, проживающую в частном секторе я уже говорил ранее. Какие будут выводы?
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§ 112
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7928
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Про половину города, проживающую в частном секторе я уже говорил ранее. Какие будут выводы?

Да везде построили дороги при Гаязове..
Парковая, одна из самых длинных улиц чем не угодила?
Нормальная и без дырок.
К Железорудному сделан асфальт, сроду его никогда не было..
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§ КГСПС
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ерлан:
рудненцы

Всю жизнь были рудничане.
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свобода
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сразу видно людей акима.защищают от имени народа.вас сразу можно раскусить

§ КГСПС
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех возмущает, когда россияне лезут обсуждать проблемы казахстанцев, почему же ку(о)станайцы берутся рассуждать о Рудном?
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Мнение
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При Денинге и Зуеве только улица Ленина каждый год обновлялась и то площадь перед акиматом и все! А Гаязев пришёл и сразу в городом населением более 100тысяч появились 2 общественные Бани!!! За это ему эти 30млн надо просто подарить! Даже в годы войны старались солдат баней обеспечить а тут целый промышленный город в мирное время десяток лет и без бани. В то время даже в Карабалыке ИП Айтказиным если не ошибаюсь 3-х этажная была построена
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