Бывший сосед Re: Дмитрий Моисеев стал призером чемпионата мира по киокусинкай #3







Отправлено: - 22:29 Дима молодец, доказал всем что ничего не возможного в этой жизни нет! Главное желание, вера в себя, Вера в то , что ты делаешь то самое что нужно делать и результаты придут! Бой неоднозначный финальный конечно. По первым минутам на свежести Россиянин был предпочтительней , но все мы знаем что сила Димы в выносливости, в чем и убедились.

Поплыл под конец раунда, и решил авось повезёт засимулировать повторное попадание в голову, прокатило, что не красит его золотую медаль. Димка молодец !!! Сенсей прекрасно выглядите) молодцы!!!