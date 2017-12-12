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§ NG.kz
Дмитрий Моисеев стал призером чемпионата мира по киокусинкай
NG.kz

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Сообщений: 30765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 12.12.2017 года, в 14:10, мы встречали в аэропорту Костаная Моисеева Дмитрия, который занял второе место на чемпионате мира по киокусинкай (каратэ).
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киокушин
Re: Дмитрий Моисеев стал призером чемпионата мира по киокусинкай




Отправлено: 12.12.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Браво Дмитрий !!!

Семья Ли
Re: Дмитрий Моисеев стал призером чемпионата мира по киокусинкай




Отправлено: 12.12.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дима, молодец! Твой город гордится тобой!

Спасибо за то, что имеем возможность быть от чемпиона Мира на расстоянии вытянутой руки (даже потрогать - скажем так))). Спасибо за то, что даете нашим детям возможность перенять от Вас хоть каплю Вашего опыта и радоваться Вашим победам! Спасибо Вашему наставнику Данилиной Владе Владимировне за воспитание такого Чемпиона! Здоровья вам, благополучия, новых начинаний и побед!!!

Бывший сосед
Re: Дмитрий Моисеев стал призером чемпионата мира по киокусинкай




Отправлено: 13.12.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дима молодец, доказал всем что ничего не возможного в этой жизни нет! Главное желание, вера в себя, Вера в то , что ты делаешь то самое что нужно делать и результаты придут! Бой неоднозначный финальный конечно. По первым минутам на свежести Россиянин был предпочтительней , но все мы знаем что сила Димы в выносливости, в чем и убедились.
Поплыл под конец раунда, и решил авось повезёт засимулировать повторное попадание в голову, прокатило, что не красит его золотую медаль. Димка молодец !!! Сенсей прекрасно выглядите) молодцы!!!
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