Цитата: Директор Пляжа:

Ты не нервничай.

А то опять начнешь жрать горстями таблетки и пиво не поможет ни разу.

Не, ну реально цирк.

Сам накосячит и начинает обвинят

Ты не заметил, когда злишься, на личку переходишь?

И начинается и начинается..

Проиграл спор, будь любезен, признайся..

Тем более я всегда прав.

Имя мое свято.

Честь моя безгранична чиста.

Авторитет неприкасаем..

Даже если я где то не прав, хотя это маловероятно, хм.. читай то предложение, где я говорю что я всегда прав..