/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 00:30 13 декабря аким Карагандинской области Ерлан Кошанов побывал на шахтах "АрселорМиттал Темиртау". На "Шахтинской" он провёл двухчасовые переговоры, в результате которых на поверхность поднялись 59 человек.


Читать новость

§ КГСПС
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Можешь хоть как их называть,

Я, вообще то, про вас, болезный!
Профайл

* 112
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 7921
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
вообще то, про вас, бол

Не совсем понял, тема обо Мну?
То есть это я шахтер или это у тебя такой вариант сохранения себя как вида, доказывать что то в ветке про шахтеров, боясь самому задеть тему?
Боязнь не сказать ничего лишнего, показать себя за счет работяг?
Я в принципе о том же и озвучил нашу позицию уже, нам всем тут плевать на работяг, лишь бы на тебя обратили внимание, мол ты тут важнее, замусолили тему..
Вот такие вы тут, сидите, в тепле, судите других, кто в реале за себя бьется..
Профайл

Бывалый
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
Да вы логистами то штаны протираете только потому,что есть шахтеры и крестьяне.

О!
Ишо один выискался.
Строитель спасителей всея страны из шахтеров...

аргентинец
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе забастовка локализована, аким области молодец на месте сам лично ведет переговоры с бастующими, жалко что не дожали, а могли были бы подружней, з а бугром зарплата шахтеров в разы выше+ страховка. Тут вспомнил декабрьские Жаноозенские события, там забастовка длилась больше полугода, к ним ни аким, ни депутаты, ни одна душа из правительства не вышла на переговоры, довели людей до предела.

§ КГСПС
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Диагноз подтверждён в очередной раз-с больной головы на здоровую, сами же влезли не по теме со своими зятьями, которые сутками пашут, бедолаги. А так, конечно, правда ваша. Тема про шахтёров, а я тут взялся неизлечимого лечить.
Профайл

* 112
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 7921
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
А так, конечно, правда ваша. Тема про шахтёров, а я тут взялся неизлечимого лечить.

Совершенно верно..
Боясь влезть в проблему, как бы чего не случилось..
Лучше засорить эту тему своими какими то личностными к кому либо проблемами, потому что сказать нечего..
Открыто и прямо в глаза, не отводя взгляда..
Нет..
Мы трусливо это обойдем и представим что их нет.
Вообще нет..
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.12.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:

Тебе кто сказал что локализована? Это нам в уши льют. Из забоя поднялись те, чьё здоровье не позволило там оставаться, но им на смену спустились другие. Вы немного порыскайте в нете, почитайте в группах участников событий. Хотя конечно на Хабаре оно достоверные.
Профайл

Ram Zam Zam
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
не от большого ума

это ты про свои комментарии?
ну что ж, похвально. Самокритика
:lol:

коматозник
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
О!
Ишо один выискался.
Строитель спасителей всея страны из шахтеров...

Аха! Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой.
Одна альма матер КСХИ.
Вот и думаю -и хде мы тебя упустили, такого шустрого...

§ Горожанин_kst
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.12.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Не скалься, на тебя здесь уже не ведуться.
По твоему спасатели всея Казахстана это ацтанинские кабинетосидельцы с челядью, к коей тебя следует отнести? Или купи-продаи?А может ростовщики банкиры?Ну-ну. Наспасали ужо.
Профайл

* Добринцофф
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5635
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.12.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати низкие з\п это основной козырь ,когда власти призывают инвесторов в Казахстан.
Типа мы уже и девальвацию сделали и теперь у нас раб\сила дешевле чем в других странах,а значит и конечная продукция будет дешевле чем у конкурентов.
Так что же буржуям,проклятым капиталистам делать,если всем поднимать з\п тогда какой смысл вообще сюда вкладываться?
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.12.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.nur.kz/1704597-bastuyushchie-shakhtery-protiv-zakona-ne.html
Почитайте, тут свежак как говориться. Ничего там ещё не окончено.
Профайл

* 112
154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 7921
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 21:32
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Медный, 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 5
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх