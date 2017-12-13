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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.12.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты не нервничай.
А то опять начнешь жрать горстями таблетки и пиво не поможет ни разу.
Не, ну реально цирк.
Сам накосячит и начинает обвинять всех огульно.
Сама придумала, сама обиделась.
Только не плачь.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7921
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Ну раз нет , о чем ты тут хотел соврать, нет доказательств, то на нет и суда нет..
А то вон твоя кампашка подтягивается, мои волосы на одном известном месте их интересуют, ох боюсь уже..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7921
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ты не нервничай.
А то опять начнешь жрать горстями таблетки и пиво не поможет ни разу.
Не, ну реально цирк.
Сам накосячит и начинает обвинят

Ты не заметил, когда злишься, на личку переходишь?
И начинается и начинается..
Проиграл спор, будь любезен, признайся..
Тем более я всегда прав.
Имя мое свято.
Честь моя безгранична чиста.
Авторитет неприкасаем..
Даже если я где то не прав, хотя это маловероятно, хм.. читай то предложение, где я говорю что я всегда прав..
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12843
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.12.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Интересно,что же мог сказать Добринцофф,
что его затёрли

Чёи не нашёл.Где это?... :oops:
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* Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5635
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.12.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Интересно,что же мог сказать Добринцофф,
что его затёрли,он же бякостных слов даже не знает

Где затерли?
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* Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5635
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.12.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нашёл,в теме про шахтеров,там забастовка на шахте "Ленинская" я написал
что нужно просто шахту переименовать и всё наладится само собой.
Не знаю чё затерли.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3466
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.12.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

В ветке о шахтёрах.

Цитата:
112:
Тем более я всегда прав.
Имя мое свято.
Честь моя безгранична чиста.
Авторитет неприкасаем

Более того,ввиду твоего вчерашнего признания
Что проблема горястная тебя одолела
Призываю всех отнестись состраданием
Ибо проблемы в интимной сфере у 112
Пагубно влияют на его мышление
Заканыч,жуй яйца перепёлок и щастье посетит тебя.
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.12.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
нужно просто шахту переименовать и всё наладится само собой.


Ну тогда точно по признаку национализма, ономастов обидел? :lol: ;-)
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 13.12.17 - 21:28
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7921
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 21:28
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 607 из 607«1...605606607
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