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≡ Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С материалами в отношении Гаязова происходят какие-то странности: то они исчезают из томов дела, предоставленных на ознакомление защите, то находятся в камере вещдоков антикоррупционщиков, а не в суде, как положено во время процесса...
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В глаза смотрящий
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас вылезут знатоки диванные, всевидящие и всезнающие и будут глаголить об очевидных вещах в обидных для некоторых людей формах. Только давайте будем объективны, суд идет и он рассматривает все имеющиеся материалы, сочтет что праворганы недоработали поставит это им на вид и будут дальше пахать никуда не денутся. Так, что всякие ПЭРИОТЫ и Денисы мнение свое формируйте исходя из фактов, а не домыслов и слухов.

Друг
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 19:38
Комментарий удален модератором.

Светлана
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предыдущую статью почитайте, там расписано что шымкентский предприниматель не удосужился приехать и познакомиться с проектом. Аким его лично звал приехать и доложить о реализации проекта, а тот в свою очередь придумал отмазки и отправил помощника

Алибек
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 20:34
Комментарий удален модератором.

Алибек
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 20:37
Комментарий удален модератором.

Вадим
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже понравились слова следователя, за клевету придется отвечать. Одно дело когда знаешь, видел, а другое когда услышал, додумал и написал. Четко и ясно должно быть, факты. А не домыслы что у обвинителя, что у критиканов

Гость
Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде




Отправлено: 13.12.17 - 21:22
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