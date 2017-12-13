Цитата: КГСПС:

вообще то, про вас, бол

Не совсем понял, тема обо Мну?

То есть это я шахтер или это у тебя такой вариант сохранения себя как вида, доказывать что то в ветке про шахтеров, боясь самому задеть тему?

Боязнь не сказать ничего лишнего, показать себя за счет работяг?

Я в принципе о том же и озвучил нашу позицию уже, нам всем тут плевать на работяг, лишь бы на тебя обратили внимание, мол ты тут важнее, замусолили тему..

Вот такие вы тут, сидите, в тепле, судите других, кто в реале за себя бьется..