В глаза смотрящий Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной... #15







Отправлено: - 19:23 Сейчас вылезут знатоки диванные, всевидящие и всезнающие и будут глаголить об очевидных вещах в обидных для некоторых людей формах. Только давайте будем объективны, суд идет и он рассматривает все имеющиеся материалы, сочтет что праворганы недоработали поставит это им на вид и будут дальше пахать никуда не денутся. Так, что всякие ПЭРИОТЫ и Денисы мнение свое формируйте исходя из фактов, а не домыслов и слухов.