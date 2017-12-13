112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9086





(Пользователи) Сообщений: 7912

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:16 Цитата: Директор Пляжа:

Лёлик

Сейчас прибежит..

Только кликни мышь как говорится..

Вот именно.

Я об этом..

Приходите сюда только ругаться, свой дневной нарыв выливать, там то в реале сказать ничего не можете..

А потом такие добренькие, - асисяй да мясисяй..

Улыбаетесь, скрипя зубами друг другу..

Вон казалось бы, переезжает с места на место, представляю как это тяжело и ты даже переехав куда то, никому и там нафик не нужен..

Что он делает?

Да глотает ее, Госпожу Обиду и.., выплескивает тут, от горя и безысходности бытия..

Еще и пишет с исправителем русского языка..

Я говорю, вы для меня открытая Азбука, для первоклассников..

Мне вот например никакой исправитель или корректор не нужен..