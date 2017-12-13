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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Я тут бессилен, только

Разумеется бессилен..
Один на один не можешь дискутировать..
Всегда своих друзей умоляешь треба помочь..
Дружба познается в беде..
Я ваша Беда, потому что имею собственное мнение..
Рад что у тебя друзей тут много, счастливый ты шеловек!
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.12.17 - 18:06
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.12.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
С какими это некоторыми?

Я уже называл, но меня за их имена красили.
Доцент был в их числе.
Навскидку, Третьяков, Сизо, Алекс и т.д.
Цитата:
112:
коли снова соврамши не хочешь?

Это твои лавры, ты уже их давно носишь, не отнять, даже если сильно захочешь)

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.12.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Всегда своих друзей умоляешь треба помочь..

Пруфы в студию?
Ответь хоть раз за свои лживые вбросы.
Ну а насчет мнения, я тебе уже сказал.
Оно у тебя как у флюгера, по ветру, так как своего не было, нет и не будет.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.12.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще забавно смотреть, как только носом ткну во что, так начинает оправдываться и перемерять на себя не по плечу одежку.
Ты даже тут чужие высказывания воруешь и переделываешь на свой неказистый лад.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.12.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,что же мог сказать Добринцофф,
что его затёрли,он же бякостных слов даже не знает. :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Навскидку, Третьяков, Сизо, Алекс и т.д.

Это ты то есть говоришь правду?
А теперь спроси у них сам..
Ну пусть они скажут правду, или у них нет языка?
Доцента да, Нургельды уже озвучил за что, за национализм.
Алекс сейчас который тролль, ему вынесено предупреждение так же за национализм Нургельды.
Или считаешь что распространение национализма есть хорошее?
Третьякова никто не выкинул, сам бежал, следы попутно уничтожая.
Так что вот это вот твое за всех, и гроша ломанного не стоит..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Пруфы в студию?

Ну когда тебя какая нибудь оголтелая одиночка подначивает, молчишь?
Сопишь и молишь, и так же ей вторишь?
Например тут один, за кем она побежала строполить, сказал, имел честь, сами мужики разберемся..
Ей, из вашего клана..
У тебя этой чести нет и вечно она начинает впрягаться и потом Босс?
Голосовалки устраивать?
То есть строполить?
Вот это я и называю, бесчестием..
Не умением держать дискуссию на должном, мушском уровне, даже если проигрываешь в честной борьбе..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Алекс не за национализм предупрежден больше, а за то что обозвал открыто Нургельды, в том что тот националист..
Но его то никто не убрал, просто предупредили..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.12.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я ваша Беда

Как ты лодку назовешь, так она и поплывет.
Капитан Врунгель, да. Хотя претендует на капитана очевидность 8-)
Лёлик(112) а где твой Болик, чет не кажется?)

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Лёлик

Сейчас прибежит..
Только кликни мышь как говорится..
Вот именно.
Я об этом..
Приходите сюда только ругаться, свой дневной нарыв выливать, там то в реале сказать ничего не можете..
А потом такие добренькие, - асисяй да мясисяй..
Улыбаетесь, скрипя зубами друг другу..
Вон казалось бы, переезжает с места на место, представляю как это тяжело и ты даже переехав куда то, никому и там нафик не нужен..
Что он делает?
Да глотает ее, Госпожу Обиду и.., выплескивает тут, от горя и безысходности бытия..
Еще и пишет с исправителем русского языка..
Я говорю, вы для меня открытая Азбука, для первоклассников..
Мне вот например никакой исправитель или корректор не нужен..
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