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§ NG.kz
Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было ожидаемым
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснили «НГ» в управлении энергетики и ЖКХ, рост розничной цены на газ напрямую связан с увеличением предельной цены его оптовой реализации - с апреля 2016 года она выросла на 311%. В Костанае с 1 марта по 2 декабря 2017 года ценник на заправках менялся с 55 до 69-70 тенге за литр.
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999
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня 13 декабря, если что. С добрым утром.

§ 112
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неправильно..
Нужно было дождаться когда 90 процентов водятелов перейдут на газ, ну и соответственно сравнять цену с бензином..
Профайл

Езжу на газу
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты сам по ходу водятел

езжу на бензине
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мнимая экономия...а до цены 92го , газ доведут...просто, наберитесь терпения ;-)

Бензин.
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поймёте пользу газа когда дойдёт до ремонта двигателя.
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