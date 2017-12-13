/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как ездят водители престижных авто в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Как ездят водители престижных авто в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте. Присылаю видео о том, что водители престижных авто бмв и тойота, выезжают на полосу встречного движение.
Читать новость

Алекс
Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае




Отправлено: 13.12.17 - 16:42
Комментарий удален модератором.

Вова
Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае




Отправлено: 13.12.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разметки нет, ничего не нарушил.

100
Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае




Отправлено: 13.12.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вова:
Разметки нет, ничего не нарушил.


Ну-ну, это вы гаишникам будете доказывать. ПДД хоть раз открывали?

§ 112
Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Не увидел ни престижных Мазерати или на худой конец Майбаксов и тем более нарушений..
Там увидел новичка, который встрял посередине где то, то ли заглох то ли это девушка на Киа по моему..
Таких объезжают, да..
Негласные правила включаются.
Профайл

§ 112
Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 17:36
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 112
Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо же, смотрел и смотрел второе видео и не понимал..
А он оказывается увидел вдалеке объезд и решил на него поехать..
А если бы того занесло, виноват был бы конечно тот, кто пошел на таран, ну или обоюдка..
Видел же все своими глазами, еще и скорость набрал..
Профайл

§ 112
Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое при скорости вообще не прощается..
Доли секунды, как тебе показалось, чтобы проучить или напугать другого водятела, стОят у многих таких жизни, и причем не их, а тех кто рядом..
Это очень преступное деяние со стороны снимающего водятела..
Ну видишь дурака, уступи ему, завтра сам пожалешь..
Всех дураков все равно не научишь, кто то из них покалечит тебя в лучшем случае, о худшем, это конечно же потеря близких..
Профайл

111
Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае




Отправлено: 13.12.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
полностью согласен!Цитата:
112:
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: КГСПС, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 200
Пользователей: 2
Всего: 202

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх