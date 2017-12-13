NG.kz Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было ожидаемым



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:23 Как пояснили «НГ» в управлении энергетики и ЖКХ, рост розничной цены на газ напрямую связан с увеличением предельной цены его оптовой реализации - с апреля 2016 года она выросла на 311%. В Костанае с 1 марта по 2 декабря 2017 года ценник на заправках менялся с 55 до 69-70 тенге за литр.

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