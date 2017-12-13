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≡ 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 00:30 13 декабря аким Карагандинской области Ерлан Кошанов побывал на шахтах "АрселорМиттал Темиртау". На "Шахтинской" он провёл двухчасовые переговоры, в результате которых на поверхность поднялись 59 человек.


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§ 112
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Нет в карьере такого графика, если только сторожем

Господи..
Весь город так работает там..
Сутки через двое, с Качарами вместе..
Исключение там другой зять на камаз например ушел, с бригадирства, тот каждый день работает по 8 часов.
Но и зарплата всего 170 примерно..
Сразу видно, что от комбината, от производства Рудного, наши комментаторы далеки как от Парижа..
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§ Добринцофф
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5632
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.12.17 - 17:29
Комментарий удален модератором.
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* КГСПС
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Господи..
Весь город так работает там..
Сутки через двое, с Качарами вместе..
Исключение там другой зять на камаз например ушел, с бригадирства, тот каждый день работает по 8 часов.
Но и зарплата всего 170 примерно..
Сразу видно, что от комбината, от производства Рудного, наши комментаторы далеки как от Парижа..

У НАС НА ССГПО ТАКОГО ГРАФИКА НЕТ. ВАС НАЕ....., ПРОСТИТЕ, ОБМАНУЛИ :lol:В РУДНОМ-54 ГОДА, НА ССГПО-28ЛЕТ.

[Исправлено: КГСПС, 13.12.2017 - 17:53]
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§ 112
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

Проехали..
Не нужно кричать только Капсом..
Сутки, отсыпной и выходной всегда были и есть..
Или в Ютьюбе этого нет?
Так то ж ведь Ютьюб..
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Бывалый
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А вот прикинь, взяли они и тебя послушали! Пошли, переквалифицировались все на всякую шлабутень - типо-программистов, типо-юристов, типо-экономистов, мэнэджэров всех профилей, и т.д. и т.п. А за ними металлурги, а за теми крестьяне...и понеслось.

Ну так я ж и говорю: пусть идут.
А то начинаешь из них тут спасителей страны нашей рисовать...
Типо они вот такие распрекрасные, умные-преумные, способные-преспособные, жертвуют собой ради тебя и меня - добровольно заточили себя в шахту и обрекли на тяжелый физический труд...
Я ж говорю: не от большого ума они там под землей работают, вдыхая угольную пыль.
Цитата:
Горожанин_kst:
братуха (кое-что тебе в ухо)

Что именно - в ухо?
То, что у тебя в нем и торчит?
Не брат ты мне, ... (с)
Цитата:
Горожанин_kst:
А не проще тебя с единомышленниками на цугундер оформить?

КОнечно проще.
Чо там думать? Взять все и поделить...
100 лет прошло... Ни на йоту вы не поумнели, пролетарии...

* КГСПС
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Или в Ютьюбе этого нет?

НА ССГПО-28ЛЕТ, из них в смене 20, но такого графика не было никогда. Кстати, я уже вам говорил, что живу в реале и за свои слова отвечаю. А Ютуб это ваше ВСЁ.
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Директор Пляжа
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 18:37
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 18:39
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
НА ССГПО-28ЛЕТ, из них в смене 20, но такого графика не было никогда. Кстати, я уже вам говорил, что живу в реале и за свои слова отвечаю

Мой зять там уже лет 18 по моему, другой 15, товарищ белазист всю жизнь, лет 25, сутки через двое.
Не сочиняй, есть или нет..
Есть конечно же и было всегда..
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* КГСПС
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
сутки через двое.

12 в день, на следующий день 12 в ночь, отсыпной, выходной, но никак не сутки через двое, балабол.

[Исправлено: КГСПС, 13.12.2017 - 19:06]
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§ 112
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 7912
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
12 в день, 12 в ночь, отсыпно

Ну и?
Тут особой разницы нет, сутки через двое в народе..
Как и в охране собственно, там когда то сестра двоюродная работала до беременности..
Так что опять ты мимо, мне говоришь то же что и я..
В Ютьюбе и про это знают?
Окромя сгоревшего Белаза?
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* КГСПС
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
товарищ белазист всю жизнь, лет 25, сутки через двое.

Позоришься сам, не позорь товарища.Сутки на Белазе!
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коматозник
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Их никто не заставляет.
Пусть идут, вон, логистами за 350 килотенге.
Шта?
Ума не хватает?
Ну тогда пусть получают столько, сколько стоит их труд по способностям.

Да вы логистами то штаны протираете только потому,что есть шахтеры и крестьяне.Прочитал как %%%%%%% измазался, логисты-програмисты.

[Исправлено: DrDjekel, 13.12.2017 - 19:29]
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