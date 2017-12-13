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Горожанин_kst:
А вот прикинь, взяли они и тебя послушали! Пошли, переквалифицировались все на всякую шлабутень - типо-программистов, типо-юристов, типо-экономистов, мэнэджэров всех профилей, и т.д. и т.п. А за ними металлурги, а за теми крестьяне...и понеслось.
Ну так я ж и говорю: пусть идут.
А то начинаешь из них тут спасителей страны нашей рисовать...
Типо они вот такие распрекрасные, умные-преумные, способные-преспособные, жертвуют собой ради тебя и меня - добровольно заточили себя в шахту и обрекли на тяжелый физический труд...
Я ж говорю: не от большого ума они там под землей работают, вдыхая угольную пыль.
Цитата:
Горожанин_kst:
братуха (кое-что тебе в ухо)
Что именно - в ухо?
То, что у тебя в нем и торчит?
Не брат ты мне, ... (с)
Цитата:
Горожанин_kst:
А не проще тебя с единомышленниками на цугундер оформить?
КОнечно проще.
Чо там думать? Взять все и поделить...
100 лет прошло... Ни на йоту вы не поумнели, пролетарии...