Цитата: Горожанин_kst:

А вот прикинь, взяли они и тебя послушали! Пошли, переквалифицировались все на всякую шлабутень - типо-программистов, типо-юристов, типо-экономистов, мэнэджэров всех профилей, и т.д. и т.п. А за ними металлурги, а за теми крестьяне...и понеслось.

Ну так я ж и говорю: пусть идут.

А то начинаешь из них тут спасителей страны нашей рисовать...

Типо они вот такие распрекрасные, умные-преумные, способные-преспособные, жертвуют собой ради тебя и меня - добровольно заточили себя в шахту и обрекли на тяжелый физический труд...

Я ж говорю: не от большого ума они там под землей работают, вдыхая угольную пыль.

Цитата: Горожанин_kst:

братуха (кое-что тебе в ухо)

Что именно - в ухо?

То, что у тебя в нем и торчит?

Не брат ты мне, ... (с)

Цитата: Горожанин_kst:

А не проще тебя с единомышленниками на цугундер оформить?

КОнечно проще.

Чо там думать? Взять все и поделить...

100 лет прошло... Ни на йоту вы не поумнели, пролетарии...