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≡ Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С материалами в отношении Гаязова происходят какие-то странности: то они исчезают из томов дела, предоставленных на ознакомление защите, то находятся в камере вещдоков антикоррупционщиков, а не в суде, как положено во время процесса...
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777
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За что тогда осудили Ахметжанова? Дело было один в один: сперва зам, потом он пошел по этапу. Разве у нас разные подходы для разных людей?

Денис
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"уваще харощий чилавек",так мне говорили про Гаязова на собрании городского филиала Нуротан, когда были возмущены количеством поступивших обращений в адрес акима от меня одного. Мол писать больше ему ничего не надо он "харощий уважяемий чилавек"! ну, копните его корни их Джетыгоры, там и найдете причину его поведения. ну, а дело в городской суд перевели,потому что судьи там свои кореша.)

1235
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 12:18
Комментарий удален модератором.

м-да
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-да.. Дак вы только прочитайте название статьи. Аким Рудного.....в Рудненском суде.. :lol:

§ Ваш земляк
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.12.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рафик полностью неувиновен!
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пэтриот
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис
ну, копните его корни их Джетыгоры, там и найдете причину его поведения.

Как говорится не совсем ,,уголовник,, . Там как раз стрельба была (в 90х) , типа ,,разборка,, . Одну почку удалили в результате
Там тогда на каждом углу стреляли или грабили. Сейчас по культурнее , с ,,реверансом,,. :-) :-)

)))
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 13:26
Комментарий удален модератором.

Tasik
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 14:39
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9237
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.12.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ровно век назад великие комбинаторы только собирались искать сокровища в гарнитурах из 12 стульев. Время было такое, что сокровища лучше всего искались в стульях.
Сегодняшние комбинаторы предпочитают находить сокровища в бюджетах. Государственных, районных и городских. Но круг их интересов бюджетами не ограничивается. Банальные взятки, бакшиш, подношения - им нравится абсолютно всё.
Впрочем стулья они очень любят.
Если не сидеть на стульях в акимате взяткамана не несётся! :-)
И если стул в жоповозке дешевле 23 миллионов кто хороший взятка даст? :-)
Секрет их дорожающих мафынок очень просто открывается.
А могли бы быть обыкновенными барымчатниками, просто кто-то их на стулья посадил, а слезать они не хотят. :lol:


Если кто уже пишет роман о современных жуликах, то в КОстанайской области сейчас для писателя - романиста просто настоящий клад самых шикарных сюжетов. Зимбабве скромно стоит в сторонке. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 13.12.2017 - 12:14]
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Серж
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особенно умиляют билборды СКАЖИ КОРРУПЦИИ НЕТ,это возможно только при одном условии- полной пересадке головного мозга.

Ерлан
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор вызывает сомнение Ваша статья. Посмотрите сколько аким сделал для города. Для молодежи для пенсионеров все условия. Просто не верится что человек вот так поступает. Мы все рудненцы за нашего акима

Горожанин
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все горазды рассуждать не зная конкретных обстоятельств дела. Кухонные политиканы) кричать из комнаты обвиняя всех и каждого. Следователь сказал правильные вещи, за клевету надо сажать!

§ Hidal777
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
Hidal777


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 18.05.17
Отправлено: 13.12.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В статье нет четких тезисов обвинения, выражаются только домыслы и слухи. По работе 2 раза в неделю приезжаю Рудный и в сравнении с другими акимами при Гаязове видна забота о городе👏👏👏. В начала 00-х город находился в упадке👎
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Зрелище давай
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Невыясненной осталась и причина, по которой распечатки телефонных разговоров Гаязова, полученные в результате прослушки, не были предоставлены сторонам для ознакомления. Их принес на процесс Азамат Муратов по требованию суда. Следователь лишь пояснил, что диски и стенограммы находились в камере вещдоков департмента Нацбюро".
На сколько мне известно после ознакомления с материалами дела и вещественными доказательствами составляется протокол. Если подписали протокол об ознакомлении то де юре считается что со всеми материалами ознакомлены. Вещественные доказательства хранятся в камере хранения это предусмотрено законом. Когда надо по запросу предоставляется. Поэтому какой-то подоплеки не вижу. Хотя если честно хотелось бы интриги какой-то)))
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