Серый волк Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9237

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:08 Ровно век назад великие комбинаторы только собирались искать сокровища в гарнитурах из 12 стульев. Время было такое, что сокровища лучше всего искались в стульях.

Сегодняшние комбинаторы предпочитают находить сокровища в бюджетах. Государственных, районных и городских. Но круг их интересов бюджетами не ограничивается. Банальные взятки, бакшиш, подношения - им нравится абсолютно всё.

Впрочем стулья они очень любят.

Если не сидеть на стульях в акимате взяткамана не несётся!

И если стул в жоповозке дешевле 23 миллионов кто хороший взятка даст?

Секрет их дорожающих мафынок очень просто открывается.

А могли бы быть обыкновенными барымчатниками, просто кто-то их на стулья посадил, а слезать они не хотят.





Если кто уже пишет роман о современных жуликах, то в КОстанайской области сейчас для писателя - романиста просто настоящий клад самых шикарных сюжетов. Зимбабве скромно стоит в сторонке.



[Исправлено: Серый волк, 13.12.2017 - 12:14]