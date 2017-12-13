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≡ 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30764
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 00:30 13 декабря аким Карагандинской области Ерлан Кошанов побывал на шахтах "АрселорМиттал Темиртау". На "Шахтинской" он провёл двухчасовые переговоры, в результате которых на поверхность поднялись 59 человек.


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любитель правды
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 15:51
Комментарий удален модератором.

осведомленный
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 16:01
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 16:02
Комментарий удален модератором.

вопрос времени
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 16:05
Комментарий удален модератором.

правда жизни
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 16:08
Комментарий удален модератором.

Маркс
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну тогда пусть получают столько, сколько стоит их труд по способностям.

Это как посмотреть, месье Бывалый. Это сейчас вам кажется, что мозги что-то значат, но когда грянет энергетический или продовольственный кризис, тогда вы поймете, что мозги без питания и обогрева, просто ничего не значащая игрушка. Понесете тогда свой компьютер на рынок, чтобы поменять на корочку хлеба или ведро угля, а он, как внезапно выяснится, и не нужен никому со своими мощными процессорами и видеокартами. И бросите вы этот ненужный хлам, сядете у стены ближайшего строения на корточки и тоненько завоете от голода и холода, скороговоркой проклиная свои мозги и жалея, что не стали фермером или шахтером, чтобы выжить в этом несправедливом мире. А мимо будут проходить довольные жизнью пастухи, свинарки, садоводы и овощеводы, бросая на вас презрительные взгляды и мелкие монеты. И соберете вы монеты и побредете домой, шаркая негнущимися ногами. И отключив бесполезный мозг, будете в глубине души восхвалять тех, кто дал вам тепло и хлеб насущный.

Бывалый
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
В принципе это называется ,,вымогательство,

В принципе это называется свободным рынком труда.
Малы заработки?
Пусть едут в Норильск - там больше платят гномикам.
Или на Кузбасс...
Да куда угодно.
Никто их не держит там.
Не нравится тяжелый труд?
Ну пусть переквалифицируются, выучатся на программистов, ПХП-шники и то больше получают, с их-то никакуще-низким порогом вхождения в гребцы галерные...
Или, вон, в госорганы пусть идут "бумажки в тепле перекладывать"...

Маркс
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну пусть переквалифицируются, выучатся на программистов, ПХП-шники и то больше получают, с их-то никакуще-низким порогом вхождения в гребцы галерные...
Или, вон, в госорганы пусть идут "бумажки в тепле перекладывать"...

А работать кто будет?

* КГСПС
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
зять работает сутки через двое.

Нет в карьере такого графика, если только сторожем.
Профайл

Все просто
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 16:49
Комментарий удален модератором.

любитель правды
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 16:49
Комментарий удален модератором.

любитель правды
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
112:
зять работает сутки через двое.

Нет в карьере такого графика, если только сторожем.

- нет у него этого зятя. Он уже раньше проиграл этот спор Пляжному. :-) :-) ;-) :lol:

Директор Пляжа
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Нет

Да ему лишь бы чего ляпнуть, а далее трава не расти)
Цитата:
Маркс:
А работать кто будет?

Они уже давно уповают на роботов и думают что булки растут на дереве.

Бывалый
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это как посмотреть, месье Бывалый.

Да хоть как посмотреть.
были бы способны на большее - зарабатывали бы больше.
Цитата:
Маркс:
мозги без питания и обогрева

Если здоровый человек не способен заработать себе на пропитание и обогрев жилища - то мозгов у него нет, и жить ему в колодце теплотрассы, а питаться с помойки.
Цитата:
Маркс:
Понесете тогда свой компьютер на рынок, чтобы поменять на корочку хлеба или ведро угля

Ага.
А все учоные Дубны понесут на рынок свои приборы и будут менять ускорители на дрова.
Наш общий тамошний "друг" не даст соврать.
Цитата:
Маркс:
А работать кто будет?

Те, у кого меньше мозгов.

* Горожанин_kst
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.12.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

А вот прикинь, взяли они и тебя послушали! Пошли, переквалифицировались все на всякую шлабутень - типо-программистов, типо-юристов, типо-экономистов, мэнэджэров всех профилей, и т.д. и т.п. А за ними металлурги, а за теми крестьяне...и понеслось. А нах..на работать, чёт там производить? Когда надо фишку рубить, и знай бабло подстригай!
Ну и куда при таком раскладе наша и без того сказочная страна придёт, братуха (кое-что тебе в ухо)?
В Норильск он всех командирует и Новокузнецк...3,14здец! Типо, меньше народа - больше кислорода? Народ надо менять, типо? А не проще тебя с единомышленниками на цугундер оформить?Может время пришло?
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