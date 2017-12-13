Цитата: Бывалый:

Ну тогда пусть получают столько, сколько стоит их труд по способностям.

Это как посмотреть, месье Бывалый. Это сейчас вам кажется, что мозги что-то значат, но когда грянет энергетический или продовольственный кризис, тогда вы поймете, что мозги без питания и обогрева, просто ничего не значащая игрушка. Понесете тогда свой компьютер на рынок, чтобы поменять на корочку хлеба или ведро угля, а он, как внезапно выяснится, и не нужен никому со своими мощными процессорами и видеокартами. И бросите вы этот ненужный хлам, сядете у стены ближайшего строения на корточки и тоненько завоете от голода и холода, скороговоркой проклиная свои мозги и жалея, что не стали фермером или шахтером, чтобы выжить в этом несправедливом мире. А мимо будут проходить довольные жизнью пастухи, свинарки, садоводы и овощеводы, бросая на вас презрительные взгляды и мелкие монеты. И соберете вы монеты и побредете домой, шаркая негнущимися ногами. И отключив бесполезный мозг, будете в глубине души восхвалять тех, кто дал вам тепло и хлеб насущный.