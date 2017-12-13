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§ NG.kz
Как ездят водители престижных авто в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30764
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте. Присылаю видео о том, что водители престижных авто бмв и тойота, выезжают на полосу встречного движение.
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Алекс
Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае




Отправлено: 13.12.17 - 16:42
Комментарий удален модератором.

Вова
Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае




Отправлено: 13.12.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разметки нет, ничего не нарушил.
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