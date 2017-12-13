/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30764
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В колонию средней безопасности 27-летняя Акжан Доскужинова отправится через 5 лет. Отсрочку женщине дали, так как она является матерью пятерых детей, младшему из которых 1 год. Такой приговор вынес суд № 2 Костаная.
Читать новость

§ Volonter
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1304
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 13.12.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а направление-то в силе в итоге? Раз заведующая говорит, что на законных основаниях, то документ легитимный должен быть, не? Суды-судами, а внучку-то взяли в садик?
Профайл

* Горожанин_kst
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.12.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Ну об этом писали уже, взяли, и как раз по этому направлению. Ирония судьбы, или тонкий расчёт?
Профайл

* КГСПС
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Я в ..... Имеешь долг, но ищешь кто бы как-то это развел. И по ходу человека подставляешь

Маразм крепчает. Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Профайл

* КГСПС
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Боюсь, теперь туда куда попадет внучка будут весьма осторожно с ней себя вести.

Не надо бояться, надо просто вести себя по закону.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: 112, Горожанин_kst, Добринцофф, Shegendalf, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 259
Пользователей: 6
Всего: 265

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх