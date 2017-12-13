NG.kz В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30764

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:27 В колонию средней безопасности 27-летняя Акжан Доскужинова отправится через 5 лет. Отсрочку женщине дали, так как она является матерью пятерых детей, младшему из которых 1 год. Такой приговор вынес суд № 2 Костаная.

Читать новость



