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≡ В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30764
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улица Дощанова рядом со школой гимназией,каждый вечер творится бардак,машины ставят вторым рядом на проезжей части создавая помехи и аварийные ситуации
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Директор Пляжа
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел




Отправлено: 13.12.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

:lol:
Опять тебя пробило на буйные фантази. Ой, как колет глаза правда. 15 по палам подели, столько лет пацану. Ездит сам, не то что большинство нынешней поросли мимозной.

§ Алиса
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3877
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.12.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мама:
всех к ответу!

кого? самих себя или вышестоящих 8-) 8-) 8-)
Профайл

Маркс
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел




Отправлено: 13.12.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Примите закон, чтобы 5ти летние школяры шли через весь город пешком в темноте и назад зигзагами от пьяных водятелов..

Извиняюсь, но вы, сударь, наверное хотели сказать, что лучше принять закон против пьяных водятелов, осветить город и не принимать в школу пятилетних?
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