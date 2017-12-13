Маркс Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел #32







Отправлено: - 16:45 Цитата: 112:

Примите закон, чтобы 5ти летние школяры шли через весь город пешком в темноте и назад зигзагами от пьяных водятелов..

Извиняюсь, но вы, сударь, наверное хотели сказать, что лучше принять закон против пьяных водятелов, осветить город и не принимать в школу пятилетних?