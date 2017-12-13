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≡ В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В колонию средней безопасности 27-летняя Акжан Доскужинова отправится через 5 лет. Отсрочку женщине дали, так как она является матерью пятерых детей, младшему из которых 1 год. Такой приговор вынес суд № 2 Костаная.
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* Алиса
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мукашевой, которая ждала специалиста. Она рассказала, что не может устроить своего ребенка в детский сад № 4. Говорила, что ей предлагали погасить задолженность садика за комуслуги в сумме 100 000 тенге. У нее не было таких денег, поэтому она отказалась. Мукашева спросила, есть ли у меня знакомые в отделе образования, через которых можно решить вопрос

Я в ..... Имеешь долг, но ищешь кто бы как-то это развел. И по ходу человека подставляешь!!!!Цитата:
Мукашева обратилась в антикоррупционную службу. Как пояснила в суде потерпевшая, она была возмущена тем, что «государственное учреждение превращают в базар».

У нее совесть вообще на месте? А долг "собирать" - тут у бабушки ничего нигде не зашевелилось, тут у нее мысли не возникли, что ее внучку пинком под пятую точку не вып.... не попросили из садика, а терпели и держали за фактически чей-то счет?
Не приведи господи с такими людьми бок о бок оказаться.... :-x :-x :-x
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Иолис
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...




Отправлено: 13.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже главного коррупционера отправят в Гаагу? Сколько можно ждать?

§ bgb
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
bgb


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Сообщений: 3784
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.12.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
15 августа Байкасова привезла Доскужиновой направление в детский сад, выданное следующим днем, да еще и с ошибкой в тексте на казахском языке.

а тут как бы все чисто и гладко?
все отмазались, а мать-героиня осталась крайней...
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§ сайлау курманов
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.12.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даю советы на платной основе как правильно давать и получать мзду , все справки на личной странице
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Гость
В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки




Отправлено: 13.12.17 - 14:29
Комментарий проходит проверку.

§ Горожанин_kst
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
Горожанин_kst


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Сообщений: 958
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.12.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Алиса, Вы невнимательны.
Бабушка НИЧЕГО и НИКОМУ не должна была. Ей намекали "погасить" долги садика за коммуналку, в обмен на место в этом садике, для внучки для любимой. Такая вот спонсорская помощь. Компрендо?
Бабушка четыре года пыталась безуспешно внучку в сад этот устроить на общих основаниях, не получалось. Ну вот нашлась посредница, естественно не на общих основаниях, но устроившая, таки, место для внучки. У бабушки, согласившейся было на такой расклад, взыграло чувство справедливости. Во что это вылилось - читаем на страницах НГ.
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* Алиса
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.12.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Ей намекали "погасить" долги садика за коммуналку, в обмен на место в этом садике, для внучки для любимой. Такая вот спонсорская помощь

пардон, невнимательно прочитала. Но, по любому, ее это не оправдывает. Подсудимая чего плохого ей сделала? Почему она выместила зло, адресованное руководству садика, на человека который хоть какую-то помощь ей пытался оказать? Шла бы к тем же антикоррупционщикам с компроматом на "садик". Боюсь, теперь туда куда попадет внучка будут весьма осторожно с ней себя вести. И правильно. Поведение бабушки весьма непредсказуемо. И это будет не "мстительность", а просто предосторожность. Это не есть хорошо, увы! Это ненормальное чувство "справедливости" - имхо!!!
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