Цитата: Мукашевой, которая ждала специалиста. Она рассказала, что не может устроить своего ребенка в детский сад № 4. Говорила, что ей предлагали погасить задолженность садика за комуслуги в сумме 100 000 тенге. У нее не было таких денег, поэтому она отказалась. Мукашева спросила, есть ли у меня знакомые в отделе образования, через которых можно решить вопрос

Я в ..... Имеешь долг, но ищешь кто бы как-то это развел. И по ходу человека подставляешь!!!!Цитата: Мукашева обратилась в антикоррупционную службу. Как пояснила в суде потерпевшая, она была возмущена тем, что «государственное учреждение превращают в базар».



У нее совесть вообще на месте? А долг "собирать" - тут у бабушки ничего нигде не зашевелилось, тут у нее мысли не возникли, что ее внучку пинком под пятую точку не вып.... не попросили из садика, а терпели и держали за фактически чей-то счет?

Не приведи господи с такими людьми бок о бок оказаться....