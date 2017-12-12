Wiвеp. Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9564







Отправлено: - 18:09 Цитата: drakon:

Дятлы

Историю про , него вспомнил ; месяц назад в лесу увидел дятла сидящего на сосне 20-25 метров , вернее сначала услышал . Места тут , глухие , подошёл к сосне , он вообще не боится , стучит себе , тогда я начал рукояткой ножа , то же по стволу стучать Дятел на время прекратил , своё занятие , потом опять начал ; я стучу и он стучит , только прислушается не надолго и опять . Кого то мне на форуме напоминает , из тех кто молотит своё , не прислушиваясь , ни каким аргументам и доводам .