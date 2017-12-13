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§ NG.kz
Упущение ономастически настроенных граждан)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Просматривая карту Кустаная, так как мало знаком с городскими улицами,заметил одно упущение для ономастов) Оказывается они забыли переименовать с улицей Герцена еще 5 проездов имени того же ненавистного ими Герцена!
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§ Ваш земляк
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.12.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подожди ещё! Сейчас быстренько придумают "батыров" и какие-нибудь подвиги, ведь не у всех ещё именами родственников улицы названы.
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Хохол
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)




Отправлено: 13.12.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Здравствуйте! Просматривая карту Кустаная,

Интересно , что заставляет таких как Денис , писать до сих пор не Костанай , а Кустанай ? Жить бесконечно в отрицании и неприемлемости всего что происходит конечно же можно , но глупо . Показывать постоянно что это его не касается и к этому он не причастен ? Зачем тогда с таким настроением и настроем вообще что то писать , распространяя свою раздражительность и недовольство на окружающих . От кого Денис хочет получить ответ и самое главное что он хочет услышать задавая такие вопросы ?

§ 112
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7889
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и?
Что с этого, Земля перевернулась?
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§ Ваш земляк
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.12.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Интересно , что заставляет таких как Денис , писать до сих пор не Костанай , а Кустанай

Правда. Историческое название города - Кустанай, а не какой-то там Костанай! Всё, что названо и переименовано после 1991-го года, считаю политической конъюктурщиной.
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1501
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)




Отправлено: 13.12.17 - 13:29
Комментарий удален модератором.

1501
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)




Отправлено: 13.12.17 - 13:31
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1464
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.12.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Интересно , что заставляет таких как Денис , писать до сих пор не Костанай , а Кустанай

Даже компьютер подчёркивает красным Костанай! А вот к Кустанаю никаких замечаний нет.
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§ 112
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7889
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Интересно , что заставляет таких как Денис , писать до сих пор не Костанай , а Кустанай ? Жи

Это только тут, пока дают..
В жизни он ведет же документацию со словом О, тут просто героизм зашкаливает, чо ж, это же тырнет..
А попробуй напиши у себя в удостоверении, добейся этого, так в кусты..
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§ bgb
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)
bgb


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Сообщений: 3784
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.12.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас вашу писанину прочитают и вернут всем и всему обратно старые названия. вы и в деда мороза до сих пор верите? 8-)
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Маркс
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)




Отправлено: 13.12.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Жить бесконечно в отрицании и неприемлемости всего что происходит конечно же можно , но глупо .

Интересно, кого имеет ввиду г-н Хохол, ономастов или их отрицателей?

§ 112
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7889
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Даже компьютер подчёркивает красным Костанай! А в

Ты до сих пор пишешь на русском , используя исправитель ошибок и пунктуации?
Ну ну..
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Zanoza
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)




Отправлено: 13.12.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
что он хочет услышать задавая такие вопросы ?

А что вы хотите услышать, задавая такой вопрос)))))). У нас Казахстан несколько раз менял правильность написания это было и Kazakhstan и Kazakstan иQazaqstan. Разве перестал он быть Страной великой степи?? Какая Вам разница, как написано, вы же поняли, о чём речь? Если нет - наверняка не стали бы гневаться))))))))))

Хохол
Re: Упущение ономастически настроенных граждан)




Отправлено: 13.12.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Интересно, кого имеет ввиду г-н Хохол, ономастов или их отрицателей?

Не надо придуряться , Карл , всё товарищ Маркс понял . Я имел ввиду отрицателей . Идёт такой отрицатель Денис по городу , крутит головой по сторонам видя новые названия и начинает его трясти и колбасить от всего нового и чуждого ему . Но ведь если так разобраться и со старыми названиями Дениску связывает только привычка . Привык просто он к ним , на уровне рефлекса (как собака) . И не важно что он не участвовал и не жил когда появлялись эти самые старые названия , для него сейчас важно то , что как ему кажется , мир вокруг него рушится . А мир в очередной раз просто меняется и сегодняшнее старое , то ж когда то было новое , взамен чего то , по крайне мере Кустанай не первое название города .

Гость
Упущение ономастически настроенных граждан)




Отправлено: 13.12.17 - 14:44
Комментарий проходит проверку.
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