112 Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность #8





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:45 Цитата: Алиса:

Марик, в шахту потянуло? За компанию? Романтика? )))

У меня зятья работают в карьере, открытом..

Получают жалкие гроши, это один зять вместе с 13й получил всего лишь 350 тысяч..

И то они потратили все и сами не знают куда..

Одни брови по выщипыванию у сестры только на 12 тысяч вышли..

Садик, кредиты, балкон за 360 тысяч..

Это ведь все деньги..

А их очень мало..