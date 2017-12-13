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≡ 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 00:30 13 декабря аким Карагандинской области Ерлан Кошанов побывал на шахтах "АрселорМиттал Темиртау". На "Шахтинской" он провёл двухчасовые переговоры, в результате которых на поверхность поднялись 59 человек.


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§ Victor Yang
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я заметил - у нас возражения подобным образом высказывают те кто зарабатывает зарплату выше средней по стране. Остальные с зарплатой 50-70 тыс. молчат. Наверное, по той причине, что у первых есть накопленный "жирок", чтобы пережить возможное увольнение.
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§ 112
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 7889
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы.
Это и есть гражданская позиция, жаль только шахты только для шахтеров..
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?
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна моя знакомая работает логистом,получает 350 000 в месяц,а тут мужики,работающие физически ,под землей, каждый день рискующие своими жизнями ;как-то непонятно,почему так разнятся заработки7

пэтриот
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже на знаменитое ,,битье касок в Москве,, . Тоже требовали денег и льгот в приобретении легк.машин и товаров повышенного спроса.
Сейчас просто - денег на 100% ! Купить можно и так. Все хотят денег. В принципе этого желают все.
Как в фильме про ,,Шурика,, - желания совпадали с возможностями.

§ Victor Yang
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.12.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Похоже на знаменитое ,,битье касок в Москве,,

Ничуть не похоже. Тогда в России дефолт был+перекрывали ж/д пути. А эти никому не мешают - варятся в собственном соку.
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* Алиса
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.12.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
жаль только шахты только для шахтеров..

Марик, в шахту потянуло? ;-) За компанию? Романтика? )))
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Магжан
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
пэтриот:
Похоже на знаменитое ,,битье касок в Москве,,

Ничуть не похоже. Тогда в России дефолт был+перекрывали ж/д пути. А эти никому не мешают - варятся в собственном соку.

это первый звонок власти, что надо что то менять, а армия госслужащих? зарплата начинающего 55-60 тыс тенге, подняться на госсслужбе без руки невозможно, что делать моему сыну, моей дочери, как им создавать семью, содержать эту семью? как жить?

§ 112
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 7889
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, в шахту потянуло? За компанию? Романтика? )))

У меня зятья работают в карьере, открытом..
Получают жалкие гроши, это один зять вместе с 13й получил всего лишь 350 тысяч..
И то они потратили все и сами не знают куда..
Одни брови по выщипыванию у сестры только на 12 тысяч вышли..
Садик, кредиты, балкон за 360 тысяч..
Это ведь все деньги..
А их очень мало..
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Магжан
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще частники смотрят на зарплату госслужащих и то же своим платят как госслужащим на них ориентируются.

§ 112
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 7889
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати зять работает сутки через двое.
А шахтеры так же?
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Гость
154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 13.12.17 - 14:37
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* Anna Болейн
154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 13.12.17 - 14:42
Комментарий проходит проверку.
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