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§ NG.kz
новые камеры на дорогах Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто знает что за новые камеры появились на дорогах Костаная? (по проспекту Абая в логу, на трассе между Костанаем и Затобольском, на КЖБИнском мосту) Какие нарушения они фиксируют или они чисто в наблюдательных целях?
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Алексей
Re: новые камеры на дорогах Костаная




Отправлено: 12.12.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это система АВТОУРАГАН. В гугле много информации.

водила
Re: новые камеры на дорогах Костаная




Отправлено: 12.12.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а на перекрестках сняли вроде виофиксацию,
не видно камер . кто в курсе?

§ olegggon
Re: новые камеры на дорогах Костаная
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 12.12.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На перекрестке Герцена-Матросова тоже поставили какие то камеры. И не поленились для них установить огромный столб. Не знаю для чего их поставили как раз после светофора.
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§ Timur Kazbekov
Re: новые камеры на дорогах Костаная
Timur Kazbekov


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 30.07.15
Отправлено: 12.12.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказал Алексей - это системы автоураган. Радар-детекторы на них не реагируют
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Иван Иванович
Re: новые камеры на дорогах Костаная




Отправлено: 12.12.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если это действительно Автоураган, то следует ждать массу неправомерных штрафов, прецедентов уже много. Эти камеры очень чувствительны к установке и стоит камере чуть сбиться, как она сразу начинает давать неверные замеры.

§ Добринцофф
Re: новые камеры на дорогах Костаная
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5631
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Timur Kazbekov:
Радар-детекторы на них не реагируют

С GPS радар берите,он реагирует.
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Александр
Re: новые камеры на дорогах Костаная




Отправлено: 13.12.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Камеры эти уже фиксируют нарушения, или еще не подключены?
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