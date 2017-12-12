NG.kz новые камеры на дорогах Костаная



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:02 Кто знает что за новые камеры появились на дорогах Костаная? (по проспекту Абая в логу, на трассе между Костанаем и Затобольском, на КЖБИнском мосту) Какие нарушения они фиксируют или они чисто в наблюдательных целях?

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