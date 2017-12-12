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§ NG.kz
Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после празднования Дня независимости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В день самого праздника, 16 декабря, на сцене в Сити-центре с 13.00 будут выступать городские артисты и коллективы с вокальными и хореографическими номерами. Полный список праздничных мероприятий - в этой статье.
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§ 112
Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7889
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном уже давно зажгли елку, никого не дожидаясь..
А что, ее величество Зима должна ждать кого то?
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§ 112
Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7889
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И снег в Рудном выпал раньше, не ждал 16го декабря..
Думаю нужно наказать Зиму в Рудном и на первый раз пусть отделается штрафом в 5 МРП..
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Гость
Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после...




Отправлено: 12.12.17 - 21:24
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1302
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 13.12.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
давно зажгли елку, никого не дожидаясь

А к чему вообще такая спешка? По детству всегда ёлки на площади устанавливали в 20-х числах декабря и тут же торжественно зажигали! А когда она стоит уже полмесяца как законсервиврованный объект, а потом ещё за полмесяца до праздника её зажигают, то к самому празднику она уже так примелькается, что уже не будет объектом создавания праздничного настроения, уж простите за каламбур...
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100
Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после...




Отправлено: 13.12.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
А к чему вообще такая спешка?


Точно. И самое главное, зачем вообще теперь принято ставить вместо настоящей ели каркасное сооружение гордо именуемое "ёлкой". Настоящая красивая ель, пусть и не такая высокая, смотрелась бы гораздо атмосфернее.

§ yudjin
Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4945
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.12.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Настоящая красивая ель, пусть и не такая высокая,

Да бывали чудеса в Кустанае в добрые времена...
не пустотелые бездушные конусы.
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§ yudjin
Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4945
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.12.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и в любимом Заканычем Рудном тоже:
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§ сайлау курманов
Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.12.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мэр первопристольной - Собянин , сказал что в этом году будут оплачены только монтажные работы , а гирлянду и мишуру повесят прошлогоднюю , а сэкономленные деньги пустят на развлекательные мероприятия для детишек , видимо бесплатно будут катки и все такое , интересно наши как экономят наши деньги
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знаток жизни
Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после...




Отправлено: 13.12.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
интересно наши как экономят наши деньги

твои деньги находятся в твоих карманах. Бизнес у тебя безотходный: ни себе, ни людям.

§ 112
Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7889
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Но вроде как живые и огромные елки запрещено уже рубить..
Типа живая природа и тд и тп?
В Европах же там пластиковые как вроде.
Попробуй настоящую, засудят на много миллионов евро, если поставят так..
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