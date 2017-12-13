Цитата: Маркс:

Интересно, кого имеет ввиду г-н Хохол, ономастов или их отрицателей?

Не надо придуряться , Карл , всё товарищ Маркс понял . Я имел ввиду отрицателей . Идёт такой отрицатель Денис по городу , крутит головой по сторонам видя новые названия и начинает его трясти и колбасить от всего нового и чуждого ему . Но ведь если так разобраться и со старыми названиями Дениску связывает только привычка . Привык просто он к ним , на уровне рефлекса (как собака) . И не важно что он не участвовал и не жил когда появлялись эти самые старые названия , для него сейчас важно то , что как ему кажется , мир вокруг него рушится . А мир в очередной раз просто меняется и сегодняшнее старое , то ж когда то было новое , взамен чего то , по крайне мере Кустанай не первое название города .