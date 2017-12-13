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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7889
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
могу повторится, у меня тут друзей нет.
Свои измышления и фантазии оставь при себе

Да ладно..
Сейчас придут твои остальные, во главе с Боссом, и докажут что ты тут не один..
Приперся же переезжая сваха?
Сейчас подтянутся и другие такие же, неудовлетворенные в жизни ни в личном, ни в экономическом плане..
Я то вас знаю, вы как азбука, считалочка для первоклассников..
Профайл

1501
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.12.17 - 14:26
Комментарий удален модератором.
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Страница 605 из 605«1...603604605
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