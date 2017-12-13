Цитата: Директор Пляжа:

могу повторится, у меня тут друзей нет.

Свои измышления и фантазии оставь при себе

Да ладно..

Сейчас придут твои остальные, во главе с Боссом, и докажут что ты тут не один..

Приперся же переезжая сваха?

Сейчас подтянутся и другие такие же, неудовлетворенные в жизни ни в личном, ни в экономическом плане..

Я то вас знаю, вы как азбука, считалочка для первоклассников..