Карамерген Re: G-ENERGY: европейский сервис для костанайских автомобилистов #4







Отправлено: - 21:22 Цитата: донести до клиентов все преимущества премиального продукта С чего вдруг новодел безродный, стал премиальным продуктом?))) Сколько им лет? Чем прославились? Насколько мне известно, они только смешиванием занимаются и фасовкой. Присадки все на стороне закупают.