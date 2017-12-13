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≡ В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30757
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улица Дощанова рядом со школой гимназией,каждый вечер творится бардак,машины ставят вторым рядом на проезжей части создавая помехи и аварийные ситуации
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* yudjin
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4945
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.12.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дык не только там... возле 23-ей, ФМЛ то же самое. Никому нет дела, ни администрации школы, ни полиции...Обленился народ, однако...
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Родитель
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел




Отправлено: 13.12.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как детей подвозить ?

Родитель
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел




Отправлено: 13.12.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где полицейские?У нас тоже ставят кто куда хочет авто;у нас ребенок имеет инвалидность,но когда я привожу ребенка в школу,то постоянно место для инвалидов занято,и полиция не реагирует.

* Добринцофф
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5630
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.12.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всё от того, что жизнь с каждом годом всё хуже и хуже,уже вот и машины негде парковать.
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Директор Пляжа
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел




Отправлено: 13.12.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот бардак там уже лет 15 существует, опомнились)
Цитата:
Добринцофф:
машины негде

Ну да, кредитные.
:lol:

§ Сергей_я
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.12.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это всё от того, что жизнь с каждом годом всё хуже и хуже,уже вот и машины негде парковать.

Машин стало больше потому что они стали доступнее. Цитата:
Родитель:
А как детей подвозить ?

Отъехать подальше, поставить авто в том месте, где это не запрещено и пройтись пешком.
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водила
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел




Отправлено: 13.12.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Машин стало больше потому что они стали доступнее.


стали доступнее. потому что воровать стали миллиардами.

Маркс
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел




Отправлено: 13.12.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это всё от того, что жизнь с каждом годом всё хуже и хуже,уже вот и машины негде парковать.

А что, машина это показатель уровня жизни? Скорее это показатель уровня понтов. Особенно в Костанае, где большинству населения и ездить абсолютно некуда, все объекты находятся в шаговой доступности. Но понты обязывают каждую лягушонку проезжать 100 метров в своей коробчонке, а потом еще бороться за право приткнуть ее как можно ближе к входу, потому что тогда теряется весь смысл этого вояжа, ведь никто не увидит твою консервную банку и тогда обязательно начнут спрашивать "А ты чо на машине не ездишь?". И смотреть станут презрительно и высокомерно, как на необразованного и неграмотного, затесавшегося среди ведущих ученых современности.

тырц-пырц
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел




Отправлено: 13.12.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автовладельцы искренне думают, что владение автомобилем дает им исключительные права наплевать всех окружающих. Перефразирую одно изречение: я владелец авто, следовательно, мне на всех плевать ("я мыслю, значит, я существую", - одна из формулировок идеи Декарта). Неоднократно обращался по телефону 102 (а также официально через портал egov) насчет оставленных чуть ли не впритык к подъезду автомобилей, а также на придомовой территории, в т.ч. на тротуаре. По итогам телефонного обращения патрулька либо приезжала через несколько часов (ну, да, такая жуткая загруженность, хихи) и уже наглеца не было, либо просто игнор, а через портал была отписка, что "меры приняты, регулярные рейды будут проводиться..." и т.д. в итоге выхлоп 0 целых фиг десятых! Неужели нельзя проводить регулярные рейды по дворам? Кстати, как как еще можно заставить жолпол РАБОТАТЬ? И вообще возможно ли это?

* 13 - тый
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 13.12.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там этот беспредел творится каждое утро а потом вечером со стороны улицы Павлова и улицы Дощанова. А кроме того такой же бардак вокруг Казахской школы на углу Павлова Алтынсарина тоже с утра и вечером а еще и в обед т.к. забирают детей первой смены и подвозят со второй.
Так же бардак два раза в сутки творится у Деского сада чуть ниже к Океану от перекрестка Алтынсарина-Павлова. Я бы на месте находчивых из числа Гаеров там бы регулярно дежурил. План по протоколам можно сделать только в течении дня находясь у этих трех объектов
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знаток жизни
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел




Отправлено: 13.12.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора давно обратить внимание на бездействие дирекции школ. Лето у нас длинное. Могли бы пошевелить рогами, постучать копытами. Землю вокруг школы занимают гектарами. Кроме травы там ничего не растет. Почему не организовать стоянку для автомобилей родителей? Ждут, когда придут и отнимут землю с архитектуры?

* 13 - тый
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 13.12.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там и стоянка противоходом и стоянка в два ряда и стоянка с заездом на бордюры и стоянка на месте для инвалидов и много еще чего вкусного, а там и прицепом страховки, тех осмотры, утренний выхлоп, отсутствие документов и бог еще знает что
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Гость
В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел




Отправлено: 13.12.17 - 11:59
Комментарий проходит проверку.

* Добринцофф
Re: В Костанае у школы-гимназии на проезжей части беспредел
Добринцофф


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Сообщений: 5630
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.12.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А что, машина это показатель уровня жизни?

Для меня это прежде всего средство передвижения.
Как бы то ни было но лет 10 назад транспорта на улицах было гораздо меньше.
так что жизнь с каждым годом всё хуже и хуже :lol:
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