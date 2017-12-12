Кристина Re: Нерациональное использование служебного транспорта стало... #9







Отправлено: - 19:54 Не мешало бы заняться проверкой соблюдения технических норм и регламентов при проводке коммуникации и строительстве жилого дома за кольцом на второй Костанай по федоровской трассе на право. Генподрядчик из Кокчетава и суб подрядчик. С наемными работниками не заключили трудовые договора, некоторым зарпалту не дают. Рев. комиссию за нос водят. Представитель субподрядчика экземпляр тот еще. Странно все, генподрядчик выигрывает тендер, т.к, он обладатель лицензии по 1 категории на СМР, а сам стройкой не занимается. Нанимает субподрядчика с лицензией 3 категории на СМР. Тот арендует технику, нанимает местных наемных рабочих с ними трудовой договор не заключает. То есть у него также нет техники и рабочих для СМР, но лицензию имеет на СМР. Заказчик Ген. подр. скидывает деньги, тот уже на начальной стадии просчитал сколько отдаст суб подрядчику и неплохую сумму оставляет себе, а работы еще не выполнены. Всю сумму же он не даст суббу, иначе зачем он тендер выйграл. Теперь субподрядчик выписывает чудеса строительства: трудовые договора не заключает, но труд использует, технологию тоже не будет выдерживать, т.к., очень хочет побольше с экономить для себя. По ходу проверяющие смотрят только бумаги, а там все оК. Умышленное уклонение от обязательных платежей в бюджет, нарушение Трудового кодекса, а главное каким будет результат СМР? Долго ли объект простоит без ремонта. Обратишься в прокуратуру, инспекцию труда и самого затаскают. У них у всех документальная проверка, а документы в норме. После ввода в эксплуатацию через 1- 2 года все начнет плыть.