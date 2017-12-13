Цитата: Добринцофф:

Это всё от того, что жизнь с каждом годом всё хуже и хуже,уже вот и машины негде парковать.

А что, машина это показатель уровня жизни? Скорее это показатель уровня понтов. Особенно в Костанае, где большинству населения и ездить абсолютно некуда, все объекты находятся в шаговой доступности. Но понты обязывают каждую лягушонку проезжать 100 метров в своей коробчонке, а потом еще бороться за право приткнуть ее как можно ближе к входу, потому что тогда теряется весь смысл этого вояжа, ведь никто не увидит твою консервную банку и тогда обязательно начнут спрашивать "А ты чо на машине не ездишь?". И смотреть станут презрительно и высокомерно, как на необразованного и неграмотного, затесавшегося среди ведущих ученых современности.