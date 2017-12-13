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§ NG.kz
Традиционный открытый областной турнир по футзалу на призы ТОО "ТПК "Карасу", посвященный памяти тренера Нургалиева М. К.
NG.kz

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Сообщений: 30757
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традиционный открытый областной турнир по футзалу состоялся с участием лучших команд региона: "Троя", "Союз", "Агромаш", КГПИ (все - г.Костанай), "Затоболец" (Костанайский район), Карасу-1, Карасу-2 и гости из Акмолинской области "Жаксы".
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195
Re: Традиционный открытый областной турнир по футзалу на призы...




Отправлено: 13.12.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Турсунов....,сам живет и людям помогает.

1952
Re: Традиционный открытый областной турнир по футзалу на призы...




Отправлено: 13.12.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Молодец Турсунов....,сам живет и людям помогает.

Немножко не так. Ему дают ПОЖИТЬ. Значит, и он дает пожить,хотя бы, денек.
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