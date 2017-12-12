Volonter Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1302

Регистрация: 15.04.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:01 Цитата: 112:

давно зажгли елку, никого не дожидаясь

А к чему вообще такая спешка? По детству всегда ёлки на площади устанавливали в 20-х числах декабря и тут же торжественно зажигали! А когда она стоит уже полмесяца как законсервиврованный объект, а потом ещё за полмесяца до праздника её зажигают, то к самому празднику она уже так примелькается, что уже не будет объектом создавания праздничного настроения, уж простите за каламбур...