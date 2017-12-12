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≡ Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут недавно писали о современном освещении на въезде в Лисаковск. Спорили много. Вот там видео, все понятно без слов. Напомню сумма такого освещения - 26 млн. 607 тыс. Видео не мое, автору спасибо.
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Читатель 1
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)




Отправлено: 12.12.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По хорошему, saba, там всё убирать надо и делать в стандарте (дистанция между опорами, мощность и тип, и тд). Одним словом -"фокус не удался")))

Регион 10 юг
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)




Отправлено: 12.12.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-) :-) :-) рассмешило что есть что нет они что 7 Ват лампочки установили. ДРЛ и то ярче светит пользы больше.

дрессировщик
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)




Отправлено: 12.12.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Бывалый, ваш выход

Цитата:
Бывалый:
Несколько дней пасмурной погоды?

але-оп! тут как тут - на манеже

§ Медный
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1455
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.12.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Одним словом -"фокус не удался")))

факир был пьян? :-)
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§ saba
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 12.12.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Я не верю в зеленые технологии, уберите из экосистемы человека, природа исправит всё сама, но это дикая природа
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§ Добринцофф
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5628
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Несколько дней пасмурной погоды?
Батарейка села?
Кто-то из не выучивших в школе физику удивлен?

Специалисты уверяли ,что оно будет и без солнца работать.
Цитата:
Освещение, как заверяют специалисты, обещает быть стабильным круглый год – вне зависимости от того – солнечный день или нет.
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§ Добринцофф
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5628
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
По хорошему, saba, там всё убирать надо и делать в стандарте (дистанция между опорами, мощность и тип, и тд). Одним словом -"фокус не удался")))

Да ничё страшного ,ну поиграются годик другой,потом проводочек протянут и будет светло и красиво.
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1501
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)




Отправлено: 12.12.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а может дело в этом

//Калитка закрывается: Сагинтаев призвал чиновников быстрее освоить деньги.
до конца года осталось десять дней///

Бывалый
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)




Отправлено: 12.12.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Специалисты уверяли ,что оно будет и без солнца работать.

А не журналисты ли это как обычно перевернули?
Вполне допускаю что там аккумов хватает на пару-тройку бессолнечных суток , но журналисты этого не понимают жеж...

§ Добринцофф
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5628
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А не журналисты ли это как обычно перевернули?
Вполне допускаю что там аккумов хватает на пару-тройку бессолнечных суток , но журналисты этого не понимают жеж...

Причём здесь журналисты,новость от пресс службы акима г.Лисаковск
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§ Мишаня
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 12.12.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Регион 10 юг:
. ДРЛ и то ярче

Лучше уж ДНаТ, у них цветопередача правильней. Тут просто попилены средства и пропиарены отдельно взятые технологии и личности, ничего похоже не имеющие общего с расчетами освещенности.
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§ Dron
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 13.12.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Лучше уж ДНаТ, у них цветопередача правильней.

Согласен, самый комфортный свет для глаз, особенно в непогоду. Еще заметил что на некоторых улицах города, где ранее перегорел светодиодный светильник, на замену устанавливают новый, но с очень непонятным сине-зеленым спектром, под ним реально плохо видно, да и неуютно как то.
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