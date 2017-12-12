Цитата: Мишаня:

Лучше уж ДНаТ, у них цветопередача правильней.

Согласен, самый комфортный свет для глаз, особенно в непогоду. Еще заметил что на некоторых улицах города, где ранее перегорел светодиодный светильник, на замену устанавливают новый, но с очень непонятным сине-зеленым спектром, под ним реально плохо видно, да и неуютно как то.