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§ NG.kz
Новым акимом Тарановского района назначен Куандык Испергенов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вакансия не продержалась и двух недель. Испергенов вернулся на работу в Костанайскую область из Акмолинской. Должность акима района он занимает уже в третий раз. По образованию он инженер-строитель, окончил РИИ, также имеет юридическое образование.
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12
Re: Новым акимом Тарановского района назначен Куандык Испергенов




Отправлено: 12.12.17 - 17:26
Комментарий удален модератором.

Читатель
Re: Новым акимом Тарановского района назначен Куандык Испергенов




Отправлено: 12.12.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житикаринцы рвутся к власти!

Асат
Re: Новым акимом Тарановского района назначен Куандык Испергенов




Отправлено: 13.12.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попали тарановские чиновники
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