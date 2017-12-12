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§ NG.kz
Редакция «НГ» продолжает поиск помощников Деда Мороза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех писем, приходящих в адрес Деда Мороза, особенно сильное желание помочь вызывают те, авторам которых не на кого надеяться, кроме новогоднего волшебника. Сегодня у нас - именно такая подборка детских писем.
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§ Аноним
Re: Редакция «НГ» продолжает поиск помощников Деда Мороза
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 12.12.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция, такие сани (http://www.finki.su/superior/) и ремень (http://www.finki.su/belt/) требуются Лизе Мосенцевой?
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§ Елена Пикельная
Re: Редакция «НГ» продолжает поиск помощников Деда Мороза
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 191
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 12.12.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Уважаемая редакция, такие сани (http://www.finki.su/superior/) и ремень (http://www.finki.su/belt/) требуются Лизе Мосенцевой?

Да, это и есть финские сани. Такие же как и в видеоролике про Олю Кунцевич.
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