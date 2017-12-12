NG.kz Новым акимом Тарановского района назначен Куандык Испергенов



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30754

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:26 Вакансия не продержалась и двух недель. Испергенов вернулся на работу в Костанайскую область из Акмолинской. Должность акима района он занимает уже в третий раз. По образованию он инженер-строитель, окончил РИИ, также имеет юридическое образование.

Читать новость



