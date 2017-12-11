/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вот так будет перевод на латинице.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
§ NG.kz
Вот так будет перевод на латинице.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот купил в магазине молоко и дома увидел перевод на латинице.Как думайте стоит пить или воздержатся.
Читать новость

5555
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 14:23
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
46:
А то через этот язык, получили образование, доступ к культурным ценностям , наукам ну итд.

А кто просил давать это образование , и где то образование сейчас ? В тебе , во мне , в Алисе и ещё нескольких миллионов , которые в этом мире ни кому не нужны со своим совковыми знаниями . В генетике , машиностроении , станкостроении , медицине и т.д плетёмся в хвосте прогрессивного человечества . Что именно мы умеем со своим тем образованием , которым ты тут козыряешь , если нас после рухнувшего железного занавеса как детей малых заново учат делать авто , мебель , дома и т.д . Всё что мы умели с нашим "мощным образованием" , эт передрать с Запада или США какую-нибудь вещь , назвать её на свой лад типо мотоцикл "Урал" или "Уазик" и не меняя дизайн десятилетиями штамповать . Причём ещё умудрялись штамповать ограниченно , выстраивая народ например за машиной в очередь на несколько лет .

Маркс
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А кто просил давать это образование , и где то образование сейчас ?

Вот именно, Хохлуша, зачем тебе знания? Пахал бы на бая по 20 часов и горя бы не знал. Если бы, конечно, не помер от какой-нибудь болезни или эпидемии.
Цитата:
Хохол:
Всё что мы умели с нашим "мощным образованием" , эт передрать с Запада или США какую-нибудь вещь , назвать её на свой лад типо мотоцикл "Урал" или "Уазик" и не меняя дизайн десятилетиями штамповать .

На самом деле, в СССР было изобретено очень много чего, не надо свистеть под елочкой, вызывая пьяного Дедушку Мороза. Если бы ты, Хохлуша, не прогуливал уроки в школе, то знал бы какими изобретениями СССР можно гордиться. А если бы ты хорошо учился дальше, то узнал бы о патентном праве, которое дает возможность любое изобретение присвоить. На самом деле передирают все у всех и в этом отношении твой Запад с США отнюдь не белый и пушистый, а впереди планеты всей. Ну да тебя убеждать бесполезно, ты же по надоевшей всем методичке работаешь. Скучно, Хохлуша!

Хохол
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Пахал бы на бая по 20 часов и горя бы не знал.

Ну и ? Баев , попов и кулаков поменяли на большевиков и народ пахать стал ещё больше , боясь не выполнить план по зерну , мясу и шерсти с яйцами . Не помню что б при баях за колоски расстреливали . Цитата:
Маркс:
На самом деле, в СССР было изобретено очень много чего, не надо свистеть

Ага , но эти изобретения тщательно скрывали , что б не дай Бог враги не прознали . А так , да , всё было и все изобретения были направлены исключительно для обеспечения и облегчения жизни простых трудящихся , и прокладки , и памперсы , и туалетная бумага и противогазы . В памяти остались почему то только противогазы . Цитата:
Маркс:
Если бы ты, Хохлуша, не прогуливал уроки в школе, то знал бы какими изобретениями СССР можно гордиться.

А я хотел не знать , а пользоваться , как буржуи , что б в быту , в работе , умные и удобные вещи окружали меня . А меня всё танками , ракетами и самолётами успокаивали и толдычили что мы впереди планеты всей .

Гость
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
Давайте будем честными: разве здесь вас кто-то насильно принуждает учить казахский?
я, казах, на работе и дома

А разве я предлагал врать? Или я что-то пропустил?
Цитата:
bgb:
давайте конкретно примеры: где вас отказались обслуживать или отказали в просьбе (заявлении) на основании незнания казахского языка?
если примеров не будет, то вы - тролли!

Замечательно! Я за! А если конкретный пример, то тролль-ты?
Договорились! ;-)
А вот и долгожданный пример:
Цитата:
bgb:
государство пока говорит, что госязык надо знать, но нет принуждения!

Ps Алогичность своего утверждения, надеюсь обьяснять не надо?

Гость
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А кто просил давать это образование

Видишь ли! Когда оно получено и освоено, и чтобы не быть обязанным, логично заявить, что оно то тебе то и не нужно было. От слова-совсем!
Ну а польза, оно конечно! Кому как! Тебе видишь, не в коня корм. Ни ученым не стал, ни изобрел ничего. В общем не свечка, не кочерга, но виноват, конечно, СССР.
И никто больше! :lol:

§ bgb
Re: Вот так будет перевод на латинице.
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 12.12.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
А разве я предлагал врать? Или я что-то пропустил?

Цитата:
Гость:
Замечательно! Я за! А если конкретный пример, то тролль-ты?
Договорились!
А вот и долгожданный пример:

Цитата:
Гость:
Ps Алогичность своего утверждения, надеюсь обьяснять не надо?

написано, лишь бы написать. набор пустых слов. но то, что вы тролль, все давно знают...
Профайл

Хохол
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Ну а польза, оно конечно! Кому как! Тебе видишь, не в коня корм. Ни ученым не стал, ни изобрел ничего.

А может и лучше , что учёным и изобретателем не довелось стать и поэтому моя совесть чиста . Не развались СССР , протирал бы штаны в каком-нибудь НИИ , которых было по союзу , пруд-пруди , разрабатывая очередное в лучшем случае бесполезное и не нужное , в худшем что то смертоностное против буржуев , проедая деньги и ресурсы народа и страны , думая что приносишь пользу .
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 0
Всего: 139

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх