Цитата: Хохол:

А кто просил давать это образование , и где то образование сейчас ?

Вот именно, Хохлуша, зачем тебе знания? Пахал бы на бая по 20 часов и горя бы не знал. Если бы, конечно, не помер от какой-нибудь болезни или эпидемии.

Цитата: Хохол:

Всё что мы умели с нашим "мощным образованием" , эт передрать с Запада или США какую-нибудь вещь , назвать её на свой лад типо мотоцикл "Урал" или "Уазик" и не меняя дизайн десятилетиями штамповать .

На самом деле, в СССР было изобретено очень много чего, не надо свистеть под елочкой, вызывая пьяного Дедушку Мороза. Если бы ты, Хохлуша, не прогуливал уроки в школе, то знал бы какими изобретениями СССР можно гордиться. А если бы ты хорошо учился дальше, то узнал бы о патентном праве, которое дает возможность любое изобретение присвоить. На самом деле передирают все у всех и в этом отношении твой Запад с США отнюдь не белый и пушистый, а впереди планеты всей. Ну да тебя убеждать бесполезно, ты же по надоевшей всем методичке работаешь. Скучно, Хохлуша!