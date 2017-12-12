Цитата: Ваш земляк:

А ещё кореец с корзинкой ходил, с корейского кафе, пигодя продавал. Вкуснотища!!!

"Пигодя будете?"-этот дяденька наверно?

Цитата: Ваш земляк:

А ещё делали коржи для тортов, типа кукурузных палочек, их потом надо было сгущёнкой смазывать.

Их и сейчас неплохо покупают,100тнг всего стоит.