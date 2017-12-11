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≡ Какой "подводный камень" ждет женщин родившихся во второй половине года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какой "подводный камень" ждет женщин родившихся во второй половине года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увеличение пенсионного возраста коснется женщин уже в 2018 году ,кто родился с 01.01.1960. В соответствии с ст. 11 Закона РК «О пенсионном обеспечении в РК» пенсионный возраст для женщин с 2018 года будет повышаться каждый год до 2027 года включительно на полгода до порога в 63 года.
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§ Victor Yang
Re: Какой "подводный камень" ждет женщин родившихся во...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9924
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.12.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая свежая новость!
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58,5
Re: Какой "подводный камень" ждет женщин родившихся во...




Отправлено: 11.12.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я родилась в октябре, и все спорю со всеми, все считаю и считаю и невдомек мне почему я выхожу не в 58 с половиной. Теперь дошло до меня, старой и глупой курице, что не полгода, а год нужно прибавлять.

Баба Маша
Re: Какой "подводный камень" ждет женщин родившихся во...




Отправлено: 11.12.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может Назарбаев отменит, как не раз бывало?
перенесет на 2020 год.
вот было бы счастье. что ему стоит то.

Гриша
Re: Какой "подводный камень" ждет женщин родившихся во...




Отправлено: 11.12.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вы блин даете! Уже давно отменили !

Иолис
Re: Какой "подводный камень" ждет женщин родившихся во...




Отправлено: 11.12.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала они прибавят пенсионный возраст, а потом вообще отменят пенсии.

Баба Маша
Re: Какой "подводный камень" ждет женщин родившихся во...




Отправлено: 12.12.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто нибудь может представить бабушек за 55,
где они могут работать, и что делать?
в нашей стране.
отбрасываем акиматовских и в госорганах в кабинетах,
которые готовы работать (сидеть на стульях) до смерти. деньги то платят.
в России наши одногодки уже на пенсии, чаи попивают, с внуками сидят.
зависть страшная.
а жили и работали в одной стране.

Народный контроль
Re: Какой "подводный камень" ждет женщин родившихся во...




Отправлено: 12.12.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Баба Маша:
кто нибудь может представить бабушек за 55,

Это кто тут в 55 лет бабушка? Прямо уработались на диване.

987
Re: Какой "подводный камень" ждет женщин родившихся во...




Отправлено: 12.12.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
плохой ты человек, а не контроль народный! хотел бы я на тебя посмотреть в пятьдесят пять! как на диване работать будешь... тролляка ты махровая!
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