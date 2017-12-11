Баба Маша Re: Какой "подводный камень" ждет женщин родившихся во... #6







Отправлено: - 11:40 кто нибудь может представить бабушек за 55,

где они могут работать, и что делать?

в нашей стране.

отбрасываем акиматовских и в госорганах в кабинетах,

которые готовы работать (сидеть на стульях) до смерти. деньги то платят.

в России наши одногодки уже на пенсии, чаи попивают, с внуками сидят.

зависть страшная.

а жили и работали в одной стране.