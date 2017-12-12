112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9039





(Пользователи) Сообщений: 7873

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:02 Цитата: Директор Пляжа:



Твой босс выклал опять какую то статью этнического плана, призывая тебя и других таких же обсудить наболевшую тему..

И ему не нравится то, что мое имя привлекает тебя больше, чем его перекопированная статейка..

Он же ее как то копировал, трудился..

Почему бы не обсудить тебе то, на что тебе указали?