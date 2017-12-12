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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Походу 112 траванулся бигмаками что его так торкнуло.
Пошел в отказ от того что на днях восхвалял. :lol:

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное грязную духовку перестал отрицать.
Хотя опять же хвалился моющими средствами в огромном количестве.

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5628
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А ещё кореец с корзинкой ходил, с корейского кафе, пигодя продавал. Вкуснотища!!!

"Пигодя будете?"-этот дяденька наверно?
Цитата:
Ваш земляк:
А ещё делали коржи для тортов, типа кукурузных палочек, их потом надо было сгущёнкой смазывать.

Их и сейчас неплохо покупают,100тнг всего стоит.
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще герой тут хвалился что готовит сам.
До этого типа хозяйка вроде готовила.
Либо фантазировал либо сбежала.
Постоянно сей персонаж на вранье прокалывается.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3463
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.12.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Их и сейчас неплохо покупают,100тнг всего стоит

А раньше 30 стоили.
Сгущёнкои и кокос стружкой коржи намазать и торт баунти готов)))).Главное кушать сразу,а то развякнут.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7873
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то диные яйки..



Говорят это для того чтобы чаще в нашем возрасте чувствовать себя мушчинкой..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7873
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потихоньку от всех сгрызаю шоколятку от Баян Сулу..



Именно эти шоколятки напоминают мне вкус детства..
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5628
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сгущёнкои и кокос стружкой коржи намазать и торт баунти готов)))).

Можно и шоколадку на тёрке натереть.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7873
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Твой босс выклал опять какую то статью этнического плана, призывая тебя и других таких же обсудить наболевшую тему..
И ему не нравится то, что мое имя привлекает тебя больше, чем его перекопированная статейка..
Он же ее как то копировал, трудился..
Почему бы не обсудить тебе то, на что тебе указали?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3463
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.12.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
для того чтобы чаще в нашем возрасте чувствовать себя мушчинкой..

Так вот кака у тебя проблема Заканыч
:lol: :lol: :lol:
Тады скажи народу,как давно ента проблема
Какие меры были уже предприняты
А если сапсем всё плохо
Мы форумчане,бабло собирём на имплант

:lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7873
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тады скажи народу,как давно ента проблема

Народишко и сам знает, что в писят не так как в 16..
И это проблема старости, о чем известно в коей то мере особенно остро и тебе..
Какие проблемы вызывает ее Величество старость, каким бы молодым ты себя не чувствовал или не чувствовала..
А то бы Виагру так не раскупали старички, кому за..
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Страница 603 из 603«1...601602603
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