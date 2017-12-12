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§ NG.kz
Шахтеры провели ночь под землей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горняки шахт «АрселорМиттал Темиртау» отказываются прекращать забастовку, пока им не повысят зарплату на 100%. Горняки шахт «АселорМиттал Темиртау» через своих родных передают, что намерены сидеть под землёй до последнего – пока их требования о повышении заработной платы не удовлетворят полностью.
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Читатель 1
Re: Шахтеры провели ночь под землей




Отправлено: 12.12.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они, наверное, хотят просто получать "среднюю зарплату по Казахстану"???

§ pandit
Re: Шахтеры провели ночь под землей
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 243
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 12.12.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так кто поднял цены на уголь то? Перекупы? ЖД?
Профайл

90-е
Re: Шахтеры провели ночь под землей




Отправлено: 12.12.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да.
надо повысить.
это не беда что предприятие станет убыточным, платить станет нечем и в итоге шахтеры вообще останутся без работы.

Гуру
Re: Шахтеры провели ночь под землей




Отправлено: 12.12.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если они что и умеют повышать, так это только пенсионный возраст.

§ Мишаня
Re: Шахтеры провели ночь под землей
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 12.12.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
90-е:
это не беда что предприятие станет убыточным, платить станет нечем и в итоге

Ну да, не беда, что "за спасибо" сверхурочные и 2 начальника в конторе на одного подземного работника. Конечно, это шахтер виноват. Уверен, что в конторе есть должности типа замдиректора по культуре производства и здорового образа жизни, с нехалым окладом...И карманный профсоюз
Правильно ребята, боритесь за свои права. И с профсоюзом аккуратнее, не доверяйте их предложениям и обещаниям, если они не соответствуют вашим ожиданиям. Я знаю, что говорю, работал и в шахтах, правда на металлах
Профайл

Народный контроль
Re: Шахтеры провели ночь под землей




Отправлено: 12.12.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так сначала озвучьте зарплату шахтёров. может быть там просто провокаторы организуют такие дела.

народный троль
Re: Шахтеры провели ночь под землей




Отправлено: 12.12.17 - 18:51
Комментарий удален модератором.

правп
Re: Шахтеры провели ночь под землей




Отправлено: 12.12.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где "народные" депутаты? глупый вопрос, конечно.

почти шахтер
Re: Шахтеры провели ночь под землей




Отправлено: 12.12.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
так сначала озвучьте зарплату шахтёров. может быть там просто провокаторы организуют такие дела.

Вас срочно надо в шахту!
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