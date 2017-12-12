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§ NG.kz
Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после празднования Дня независимости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В день самого праздника, 16 декабря, на сцене в Сити-центре с 13.00 будут выступать городские артисты и коллективы с вокальными и хореографическими номерами. Полный список праздничных мероприятий - в этой статье.
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§ 112
Re: Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7873
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном уже давно зажгли елку, никого не дожидаясь..
А что, ее величество Зима должна ждать кого то?
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§ 112
Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после празднования Дня независимости
112


(Пользователи)
Сообщений: 7873
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 21:07
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