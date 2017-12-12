NG.kz Церемония зажжения главной ёлки области пройдет после празднования Дня независимости



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:33 В день самого праздника, 16 декабря, на сцене в Сити-центре с 13.00 будут выступать городские артисты и коллективы с вокальными и хореографическими номерами. Полный список праздничных мероприятий - в этой статье.

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