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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1501:
считаешь показывать что ты грязнуля
и тебе все равно в каких условиях готовится еда- это геройство?

Где грязь то?
А еда это в современном мире, готовка ее, это геройство..
Не знал?
Ты например кроме китайской быстрой лапши и куска магазинной колбасы ничего не видишь..
Я же занимаюсь героизмом, сам готовлю и для себя, не для кого то..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Я бы сказал

А ты БЫ не говори..
Выкладывай как надо, выкладывай как у тебя..
Как надо где то в лучших ресторанах мира, в Ютьюбе и я могу посмотреть..
А вот как у тебя..
То то..
Вы племя макдональсов и гамбургеров, вам того не панимать..
Профайл

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
тебе сколько лет . не в те времена жил, о которых речь.

Назови ка времена "уважаемый аксакал", или просто языком брякнуть.

1501
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 15:51
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Вы племя макдональсов и гамбургеров, вам того не панимать..

Лихо ты перевернул, обожающий сам эту пишу на трассе куплять.
Нет ты не тролль, ты троллище )

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я же занимаюсь героизмом

По ходу уже принял на грудь)

1501
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 16:49
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Лихо ты перевернул, обожающий сам эту пишу на трассе куплять.

Что я перевернул?
Ладно, хоть обзавидуйся, а сегодня у меня опять борщ..
Пусть это еда для беременных, но это говорит только о том что там большое количество полезных веществ, да будет так, мне нравится..
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1501
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 19:23
Комментарий удален модератором.

анонимные комментаторы
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 19:25
Комментарий удален модератором.

1501
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 19:30
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3461
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.12.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
сегодня у меня опять борщ

Тебе бидон борща наверно варят
Месяц его потом жуёшь :lol:
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анонимные комментаторы
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 19:31
Комментарий удален модератором.

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 19:37
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 602 из 602«1...600601602
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