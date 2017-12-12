Цитата: 90-е:

это не беда что предприятие станет убыточным, платить станет нечем и в итоге

Ну да, не беда, что "за спасибо" сверхурочные и 2 начальника в конторе на одного подземного работника. Конечно, это шахтер виноват. Уверен, что в конторе есть должности типа замдиректора по культуре производства и здорового образа жизни, с нехалым окладом...И карманный профсоюз

Правильно ребята, боритесь за свои права. И с профсоюзом аккуратнее, не доверяйте их предложениям и обещаниям, если они не соответствуют вашим ожиданиям. Я знаю, что говорю, работал и в шахтах, правда на металлах